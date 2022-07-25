最高法院前院長林明德辭世 許宗力致祭表達景仰

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（中央社記者林長順台北25日電）最高法院前院長林明德8日辭世，享嵩壽92歲，司法院長許宗力今天率同副院長蔡烱燉、秘書長林輝煌、副秘書長周占春、最高法院院長吳燦等前往靈前致祭，表達景仰與哀思。

許宗力表示，林明德為司法官第1期結業，從1956年派任新竹地檢處檢察官，到2001年自最高法院院長一職退休，奉獻司法近半個世紀，歷任多個重要職務，於擔任法官協會理事長任內，推動司法預算獨立入憲，奠下司法獨立的重要基礎。

許宗力指出，林明德並籌辦國際法官協會第42屆年會，邀集來自全世界48國的200餘名法官代表與會，這是台灣的第一次，也是亞洲的第一次，對於促進國際司法交流、肯定台灣司法改革成效、確立法治國家地位，寫下輝煌的歷史一頁。

許宗力說，林明德曾經期許司法人員，不論是擔任審判或司法行政工作，都應以「清」、「明」、「勤」3字自許，做到廉潔清白、明辨是非、處事妥適、認真工作、無愧職守，林明德的勉勵將會常存於所有法官心中。

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吳燦則表示，林明德於最高法院院長任內，有感於司法公信力不足，因法官於審判中的角色定位不明所致，故力倡「起訴狀一本主義」（檢察官起訴時只有一張起訴狀，不將證物、筆錄等資料移送給法院），讓法官扮演完全的聽訟角色，並搭配第一審採堅實的事實審、第二審採事後審、第三審採嚴格的法律審。

吳燦說，林明德的倡議，迄今仍為台灣刑事訴訟的主要改革方向，足見林明德的眼光長遠、慮事周延，其中「起訴狀一本主義」，已於國民法官法中獲得實現，未來將會致力於實現其中所表彰的公平法院精神，以慰司法前輩在天之靈。（編輯：李錫璋）1110725