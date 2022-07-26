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涉誣告徐乃麟詐欺背信 男子判5月徒刑確定

2022/7/26 11:42
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（中央社記者林長順台北26日電）蔡姓男子控告藝人徐乃麟擅自以不動產抵押借款新台幣1500萬元，並挪作私用，涉嫌詐欺等罪，案經不起訴確定，蔡男被控誣告。最高法院今天維持二審認定，判決蔡男5月徒刑確定。

判決指出，蔡男為一家數位國際公司總經理，徐乃麟與該公司陳姓負責人為多年好友。陳男為籌措資金，約定由蔡男向徐乃麟購買房地，再以房地向民間放款業者辦理二胎借款。

判決表示，蔡男與徐乃麟於民國104年間簽訂買賣契約，並由陳男支付簽約金給徐乃麟，隨後辦理不動產所有權移轉登記，再以不動產設定抵押，向徐乃麟的盛姓女性友人辦理二胎借款1500萬元。

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判決指出，蔡男明知陳男與他都同意以不動產辦理二胎借款1500萬元，卻向士林地檢署提出告訴，誣指徐乃麟誆稱有人脈可代辦民間貸款，未經同意即以不動產抵押借款1500萬元，並將款項挪作私用，涉嫌偽造文書、詐欺、背信、侵占等罪。

士林地檢署認為徐乃麟罪嫌不足，不起訴確定。徐乃麟反控蔡男誣告，士檢依誣告罪起訴蔡男。士林地方法院、台灣高等法院均判處蔡男有期徒刑5月。最高法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1110726

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