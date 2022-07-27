打擊詐欺 高檢署推動被害人減害及跨機關合作

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台灣高等檢察署檢察長張斗輝27日表示，詐欺造成民眾財產損失，也是民怨所在，並造成檢察機關、司法警察工作負荷，這類問題十分嚴峻；感謝行政院邀集相關部會，核定打擊詐欺策略行動綱領，將統合檢察、司法警察與行政機關，以計畫性、策略性方式打擊詐欺。中央社記者蕭博文攝 111年7月27日

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（中央社記者蕭博文台北27日電）高檢署檢察長張斗輝今天表示，近年詐欺犯罪高速成長，行政院為此核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，高檢署將強力執行查緝督導，推動「被害人減害」及「跨機關合作」。

法務部今天舉行媒體茶敘，由台灣高等檢察署說明「新世代打擊電信網路詐欺查緝督導計畫」。

張斗輝指出，從民國106年到111年，詐欺案件數上升1倍左右，今年上半年檢察機關新收案件中，詐欺案占約28%，毒品犯罪在「新世代反毒策略行動綱領」指導下有稍微控制，詐欺犯罪卻以非常高速度成長。

張斗輝說，詐欺造成民眾財產損失，也是民怨所在，並造成檢察機關、司法警察工作負荷，排擠維護治安、打擊犯罪的能量，這類問題十分嚴峻；感謝行政院邀集相關部會，核定打擊詐欺策略行動綱領，將統合檢察、司法警察與行政機關，以計畫性、策略性方式打擊詐欺。

高檢署檢察官林彥良指出，近5年詐欺案發生數都各在1萬3000件上下，但財損金額逐年上升，10多年來電信、網路、資金管制並沒有橫向聯繫，隨著電信、網路進展，詐騙集團找到更多管制上的空隙，案件不斷上升，凡此種種，台灣已成詐欺溫床。

林彥良說，事情要改善，要有不一樣的角度思考，這次政府真的動起來，經過2年籌備，推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，最大特色是檢警調不再單打獨鬥，而是由各機關合作，重新思考打詐策略。

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林彥良指出，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」以識詐、堵詐、懲詐及阻詐4大面向建立跨部會合作機制，高檢署為此建構專責查緝及督導中心，以「被害人減害」及「跨機關合作」2大理念為核心。

林彥良表示，減害從識詐開始，讓民眾不要容易受騙，阻詐、堵詐是要在電信流、網路流、金流上面進行防堵，若案件發生，檢察機關也將努力查扣罪贓，強力填補被害人損害，並將偵辦中發現的行政管理面向問題反饋給打詐國家隊相關機關，作為政策規劃的參考。（編輯：戴光育）1110727