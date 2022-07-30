更多編輯台推薦新聞：
裴洛西牽動美中台敏感神經 局勢較25年前金瑞契訪台更詭譎
政治

裴洛西牽動美中台敏感神經 局勢較25年前金瑞契訪台更詭譎

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅
文化

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
李登輝逝世2週年 兩千件史料捐贈國史館
首頁 / 社會

男偷到通緝犯車牌上路 遇警閃躲撞車落網

2022/7/30 18:53（7/30 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市黃姓男子因自小客車車牌被註銷，竊取他人車牌掛上，不知是通緝犯車牌，今天上路引起警方注意，警尾隨欲攔查，卻撞上汽機車，騎士左腳骨折，全案依竊盜等罪嫌移送。

嘉義市警察局第二分局副分局長黃國欽告訴中央社記者，後湖派出所員警上午執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車，行跡可疑，看見警方巡邏車，刻意閃躲大迴轉，經員警查詢車籍，發現車主為通緝犯，隨即尾隨車輛伺機攔查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不料，懸掛通緝犯車牌的自小客車，不慎在北興街撞上汽、機車，造成機車騎士左腳骨折，警方立即上前逮捕駕駛黃男，並協助傷者就醫。

警方指出，黃男的自小客車因沒有定期檢驗，車牌遭監理站註銷收回，為方便上路，涉嫌前往台南市白河區竊取另一車輛的車牌，而掛上自己的汽車，不過，所偷竊的車牌竟是一名通緝犯的車牌，反而引起警方注意，黃男今天為了閃躲的警方攔查，卻與汽車、機車發生擦撞，還造成一名騎士左腳骨折。（編輯：謝雅竹）1110730

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族