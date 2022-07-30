男偷到通緝犯車牌上路 遇警閃躲撞車落網

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市黃姓男子因自小客車車牌被註銷，竊取他人車牌掛上，不知是通緝犯車牌，今天上路引起警方注意，警尾隨欲攔查，卻撞上汽機車，騎士左腳骨折，全案依竊盜等罪嫌移送。

嘉義市警察局第二分局副分局長黃國欽告訴中央社記者，後湖派出所員警上午執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車，行跡可疑，看見警方巡邏車，刻意閃躲大迴轉，經員警查詢車籍，發現車主為通緝犯，隨即尾隨車輛伺機攔查。

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不料，懸掛通緝犯車牌的自小客車，不慎在北興街撞上汽、機車，造成機車騎士左腳骨折，警方立即上前逮捕駕駛黃男，並協助傷者就醫。

警方指出，黃男的自小客車因沒有定期檢驗，車牌遭監理站註銷收回，為方便上路，涉嫌前往台南市白河區竊取另一車輛的車牌，而掛上自己的汽車，不過，所偷竊的車牌竟是一名通緝犯的車牌，反而引起警方注意，黃男今天為了閃躲的警方攔查，卻與汽車、機車發生擦撞，還造成一名騎士左腳骨折。（編輯：謝雅竹）1110730