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不知酒後騎電動自行車觸法 男遭攔檢送辦

2022/8/1 12:15
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉縣吳姓男子日前酒後騎電動自行車未戴安全帽，且滿身酒氣，遭警方攔截實施酒測，酒測值達每公升0.51毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。吳嫌則稱不知酒後不能騎乘電動自行車。

嘉義縣警局民雄分局今天發布新聞稿表示，7月25日北斗派出所巡佐兼副所長呂家宏及警員耿銘佑執行巡邏勤務，在轄區民雄鄉福樂村埤角地區，發現吳男騎乘「電動自行車」未戴安全帽，遂予以攔查。

呂家宏表示，盤查過程中發現吳男滿身酒氣，給予礦泉水漱口後，實施酒測，酒測值達每公升0.51毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。吳男對警方說，他不知酒後也不能騎乘電動自行車，真倒楣。

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民雄分局長黃維章告訴中央社記者，電動自行車也屬於「動力交通工具」，同樣不得酒駕，酒測值濃度低於每公升0.25毫克，處新台幣900元至1200元罰鍰；若酒測值濃度高於每公升0.25毫克，現在則加重到3年以下有期徒刑、得併科30萬元以下罰金。

黃維章強調，駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%以上，將涉及公共危險罪。（編輯：謝雅竹）1110801

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