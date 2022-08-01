國3南下大溪段客運翻覆 至少15人受傷

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）國道3號南下大溪段今天中午發生客運翻覆事故，車體橫躺占據3個車道，車上共19名乘客及1名司機，初步了解15人受傷送醫，事故造成南下車道大塞車，國道警察正進行事故排除。

桃園市政府消防局表示，國道3號南下約57.6公里大溪段，中午12時2分發生一起客運失控翻覆事故，車體橫躺占據3個車道，更造成國3南下車道大塞車，消防局派員到場協助運送傷者。

消防局第四大隊圳頂分隊分隊長黃柏豪接受媒體聯訪表示，消防局在接獲通報後，隨即派遣14車、41人前往現場救災，遊覽車上總共有1名司機以及19名乘客，都在消防隊到達之前，使用遊覽車車頂的安全門順利逃生。

黃柏豪指出，消防隊到達現場後立即啟動大量傷病患救護機制，現場共有15名傷患需要送醫，並陸續送往醫院救治，後續交通事故部分，交由警方調查釐清。

國道公路警察局表示，已經調派拖吊車前往現場處理，並進行事故的排除，也請行經車輛小心駕駛，以免釀成意外。（編輯：李錫璋）1110801

國道3號南下大溪段1日中午發生客運翻覆事故，車體橫躺占據3個車道，車上共19名乘客及1名司機，初步了解15人受傷送醫，事故造成南下車道大塞車。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月1日

國道3號南下大溪段1日中午發生客運翻覆事故，車上共19名乘客及1名司機，初步了解15人受傷送醫，事故造成南下車道大塞車，國道警察正進行事故排除。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月1日