反貪肅貪防貪有功 12模範廉政人員獲表揚

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法務部廉政署2日舉辦111年模範廉政人員表揚典禮，法務部長蔡清祥（圖）出席致詞表示，12人反貪肅貪防貪有功，獲獎是實至名歸。中央社記者劉世怡攝 111年8月2日

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（中央社記者劉世怡台北2日電）法務部廉政署今天舉辦111年模範廉政人員表揚典禮，共12人獲表揚；其中北巿衛生局政風室主任劉孟修周延處置施打疫苗爭議，做行政調查，使巿府對違失診所開罰、取消合約資格。

法務部長蔡清祥主持典禮時表示，12人反貪肅貪防貪有功，獲獎是實至名歸，剛剛看了12名模範廉政人員的個人事蹟介紹影片，他相當感動。

蔡清祥指出，12人來自全國各地的不同政風機構，事蹟涵蓋行政透明、誠信教育、查處業務等不同專業領域，展現出政風人員具有多元化的專業素養；令人驚喜的是，今年首次有職務6到8職等的科員及專員獲選，資歷或許尚淺，但對廉政工作的投入與貢獻，實在令人刮目相看，獲獎也鼓舞基層士氣，樹立學習典範。

廉政署指出，現任台北巿政府衛生局政風室主任劉孟修，因周延處置施打疫苗爭議，展現公正客觀專業第三方而獲獎；他在民國110年6月間獲巿府首長指示，進行「診所施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗事件」相關爭議的行政調查，有效協調檢、廉、政風人力及資源調配，協助蒐報資料，聯繫訪談相關人等，並於巿府廉政透明委員會協助機關進行專題報告，研提策進作為。

此外，現任交通部台灣鐵路管理局台北運務段政風室主任王奕昇任職台灣鐵路管理局政風室專員期間，因應台鐵0402太魯閣號列車翻覆事故，執行廠商承攬採購專案清查，積極釐清究責彰顯公義。

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其餘獲表揚人員包括台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠政風組經理吳壽峯、司法院政風處科長陳依芸、行政院農業委員會農糧署南區分署政風室主任許瓊云、廉政署科長劉柏佑、苗栗縣政府政風處科長賴亮穎、國防部政風室科長薛麗君（現任勞動部職業安全衛生署政風室主任）、新北市政府政風處科長郭秀鈴、台北巿政府民政局政風室專員陳亞潔、台南市政府警察局政風室主任陳義堂、台東縣政府政風處科員蘇千惠。

此外，今天典禮也進行5名新任政風高階主管宣誓，分別是銓敘部政風室主任林衛民、國家安全會議秘書處政風室主任林木本、大陸委員會政風室主任卓明偉、國家通訊傳播委員會政風室主任李淑芳以及中央選舉委員會政風室主任張銘耀。（編輯：李錫璋）1110802