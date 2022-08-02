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律師涉洩漏偵查中資料 檢調6路搜索約談4人

2022/8/2 15:31
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（中央社記者林長順台北2日電）台北地檢署偵辦北醫大教授涉嫌侵占幹細胞應用研發成果案時，發現其中一名被告持有他案偵查資料，懷疑律師涉洩密。北檢今天指揮調查局兵分6路搜索，並約談劉姓律師等4人。

檢調獲報，台北醫學大學黃姓女教授專長為幹細胞研究，於民國100年起，陸續以北醫教授名義向科技部申請研究經費補助，卻涉嫌違背受託任務，夥同丈夫將屬於職務上研發的幹細胞應用成果占為己有，並私自申請專利。

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北檢今年6月間指揮調查局台北市調查處執行搜索共9處，並以被告身分傳訊黃女、黃女的林姓丈夫、生技公司高姓監察人到案。檢察官訊後諭令黃、林、高各新台幣100萬元交保。

檢調過濾卷證時發現，高男手上竟然有其他地檢署偵查中的資料，懷疑相關律師涉嫌刑法洩密罪嫌，今天指揮台北市調處兵分6路搜索，並約談某律師事務所劉姓、呂姓、黃姓律師等4人說明，稍晚移送北檢複訊。（編輯：李錫璋）1110802

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