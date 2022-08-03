台64線油罐車等4車追撞 油料外洩影響交通
2022/8/3 15:17（8/3 15:51 更新）
台64線3日中午發生小型油罐車等4車追撞車禍，油罐車司機受傷送醫，由於油罐車載運油料外洩，造成交通一度受阻，經調派大型吊車將受損車輛等障礙排除後，交通於下午約2時逐漸恢復正常。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年8月3日
（中央社記者王鴻國新北3日電）台64線今天中午發生小型油罐車等4車追撞車禍，油罐車司機受傷送醫，由於油罐車載運油料外洩，使得交通一度受阻，經警消等單位緊急救護並排除障礙，交通逐漸恢復正常。
警消今天中午12時41分獲報，台64線快速道路板橋往八里方向13.2公里處，發生大貨車、小型油罐車、自小客車等4車追撞車禍，警消到場將油罐車司機送醫，所幸僅受擦挫傷，經治療後傷勢無大礙。
車禍造成車輛受損及油罐車內載運柴油部分外洩，所幸油料未持續外洩及因天氣熱揮發快，洩漏面寬10公尺、長30公尺。
警方表示，車禍造成交通一度受阻，車流回堵，警方獲報迅速派員疏導交通，經調派大型吊車將受損車輛等障礙排除後，交通於下午約2時逐漸恢復正常。經酒測，4車駕駛酒測值為0，肇事原因仍待進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1110803
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