扣押沉香領回變電池 中檢判賠6.4萬元

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（中央社記者蘇木春台中3日電）張姓男子8年前因案件遭台中地檢署扣押一盒沉香佛像，拿回時卻被調包成電池，提出國賠新台幣500萬元，一、二審皆被法院駁回，台中高分院今天更一審改判賠6.4萬元，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，張姓男子於民國94年間因涉毒品案件，經台中地檢檢察官指揮調查員搜索住處，扣押1個沉香紙盒，張男主張原放置沉香佛像1個。

張男事後領回紙盒，卻發現佛像遭調包成電池4顆，張男拒絕領回，並向法院聲請國賠，要求台中地檢賠償500萬元。

案經一審及二審審理後，均駁回張男請求，全案上訴最高法院後，法官認定當初扣押物目錄記載為「沉香」發還時卻變成電池，原審未調查完備因此發回更審。

台中高分院更一審查出，根據當初案件偵辦的調查局台中市調站製作的扣押物品目錄表上，將紙盒內容物記載為沉香，紙盒送交台中地檢署贓物庫收受時，台中地檢在所製作的扣押物品清單上也記載為沉香，台中地檢抗辯紙盒內並非沉香，並未舉證因此不足採信。

合議庭認為，張男雖主張紙盒內為沉香雕刻的佛像，高約12公分、寬約10公分，但紙盒長、寬、高均為6.5公分，佛像顯然無法置放於紙盒中，應與事實不符、未足採信。

法官審酌，目前國內並無機關鑑定沉香價值，依據陳男曾於民國95年間以65萬元出售325公克的沉香給張男，推算沉香價值約每公克2000元，另推算紙盒可裝載沉香重量約為32公克，再以每公克2000元計算，張男損害價值為6萬4000元，超過的部分則請求無據、不應准許。

台中高分院今天判決，台中地檢署應賠償張男6萬4000元，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1110803