更多編輯台推薦新聞：
即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢
政治

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常
政治

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北市禁用一次性塑膠飲料杯 12月上路
首頁 / 社會

花蓮男子石門海域潛水失聯 尋獲送醫不治

2022/8/6 16:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮47歲黃姓男子今天上午與朋友相約至台11線61公里處石門海域潛水，近中午同行友人因等不到黃男上岸，通報海巡協助搜尋，午後在海面發現黃男載浮載沉，送醫宣告不治。

同行友人向岸巡人員表示，黃男是當地人，上午7時許與3名友人到台11線南下61公里處前方海域潛水，黃男穿著防寒衣、面罩、蛙鞋等器材下海自由潛水，11時許大家陸續上岸，遲遲未見黃男身影，懷疑發生不測，趕緊通報救援。

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所及第一（新社）機動巡邏站人員趕往搜尋，並由石梯安檢所派出1艇3人攜帶救生器材出艇，搜尋1個多小時後，在楓港橋北端前方約100公尺海域，見黃男在海面漂浮。

第一二岸巡隊指出，黃男被尋獲時已沒有呼吸心跳，立即救起載回石梯漁港，由豐濱消防分隊後送就醫，因傷重宣告不治，詳細溺水原因仍待調查。

第一二岸巡隊呼籲，花蓮沿岸地區北埔、七星潭、花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等5處安檢所均有提供救生衣出借，民眾若想從事水域遊憩活動時，可前往借用，若遇事故可撥打118電話通報。（編輯：郭諭儒）1110806

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族