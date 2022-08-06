花蓮男子石門海域潛水失聯 尋獲送醫不治

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮47歲黃姓男子今天上午與朋友相約至台11線61公里處石門海域潛水，近中午同行友人因等不到黃男上岸，通報海巡協助搜尋，午後在海面發現黃男載浮載沉，送醫宣告不治。

同行友人向岸巡人員表示，黃男是當地人，上午7時許與3名友人到台11線南下61公里處前方海域潛水，黃男穿著防寒衣、面罩、蛙鞋等器材下海自由潛水，11時許大家陸續上岸，遲遲未見黃男身影，懷疑發生不測，趕緊通報救援。

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所及第一（新社）機動巡邏站人員趕往搜尋，並由石梯安檢所派出1艇3人攜帶救生器材出艇，搜尋1個多小時後，在楓港橋北端前方約100公尺海域，見黃男在海面漂浮。

第一二岸巡隊指出，黃男被尋獲時已沒有呼吸心跳，立即救起載回石梯漁港，由豐濱消防分隊後送就醫，因傷重宣告不治，詳細溺水原因仍待調查。

第一二岸巡隊呼籲，花蓮沿岸地區北埔、七星潭、花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等5處安檢所均有提供救生衣出借，民眾若想從事水域遊憩活動時，可前往借用，若遇事故可撥打118電話通報。（編輯：郭諭儒）1110806