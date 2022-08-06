輕航機墜毀屏東高樹 父子2人當場身亡
2022/8/6 21:14（8/6 21:41 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東今天傍晚發生一起輕航機墜毀事故，現場2人明顯死亡。警方表示，死者為一對朱姓父子，分別為61歲及27歲，事故原因仍需進一步釐清。
屏東縣消防局今天發布訊息表示，今天傍晚5時48分，接獲民眾報案，鹽埔鄉一處砂石場往高樹鄉附近發生輕航機事故。消防局立即派遣鹽埔、里港、高樹及第一大隊、特搜大隊前往，共計出動12車22人，現場發現2人皆已明顯死亡、未送醫，將現場火勢撲滅。
警方表示，死者為一對61歲及27歲的朱姓父子，家屬已趕往現場中，事故原因仍需進一步釐清。（編輯：郭諭儒）1110806
屏東縣6日傍晚發生一起輕航機墜毀事故，現場2人明顯死亡，警方表示，死者為一對61歲及27歲的朱姓父子，家屬已趕往現場，事故原因仍需進一步釐清。（莊全成提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月6日
屏東縣消防局6日傍晚接獲民眾報案，在鹽埔鄉一處砂石場往高樹鄉附近發生輕航機墜毀事故，立即派遣人車救援，但到場後發現機上2人已明顯死亡，隨即將現場火勢撲滅。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月6日
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