屏東普渡法會風雨大棚架塌 9人輕傷送醫

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）受到午後對流影響，今天下午2時許，屏東縣里港鄉第一公墓進行中元普渡法會，但因風強雨驟棚架倒塌，造成9名民眾輕傷送醫，其中1人留院觀察，其他無礙已出院。

受到午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午對全台12個縣市發布大雨特報，其中就包含屏東，並提醒民眾易有短延時強降雨，要多加留意雷擊、強陣風和雨勢，外出務必帶傘。

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屏北地區下午約2時許就下起大雨，雨勢持續近1個小時，突如其來的雨勢、風勢，打亂里港鄉第一公墓正在進行的普渡法會，原本架好的棚架、擺桌的供品，被吹得東倒西歪，打散在地上，現場凌亂不堪，雨勢緩和後才由民眾清理現場。

屏東縣消防局發布訊息指出，下午2時許里港鄉第一公墓進行中元普渡法會，因午後雷陣雨風勢過大，導致棚架倒塌，造成現場4男5女、共9名民眾輕傷送醫，分別由里港、九如、鹽埔載送傷者前往醫院救治。截至晚間9時許，尚有1名柯姓傷者在寶建醫院住院治療，其餘8名民眾已出院返家。（編輯：方沛清）1110807