大甲媽接轎衝突指警察拿槍 女星涉散布謠言不罰

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（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）統促黨員因迎接大甲媽祖鑾轎與警方衝突，女星張懷媗發文指警察拿槍指孩子、毆打孩子等語，遭依涉犯散布謠言法辦，法官認為貼文並非無事實根據且無造成民眾恐慌，裁定不罰。

大甲媽祖繞境4月9日途經彰化期間，中華統一促進黨員因接轎問題與警方發生衝突，總裁張安樂與黨幹部涉犯妨害公務遭法辦，當時女藝人張懷媗4月9日晚間起在個人臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示：「警察怎會直接毆打未成年孩子」、「小弟弟直接被警察壓到旁邊瘋狂電擊」、「警察居然拿槍指著2個孩子」等語。

張懷媗言論涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，由彰化縣警察局彰化分局移請彰化地方法院審理，張懷媗坦承有發文，但辯稱，當天去迎媽祖，站在身穿統促黨背心人群後，拍攝迎接大甲媽祖鑾轎過程，突然人群開始暴動，她看到警察朝人群使用辣椒水及手持深色棍棒追打穿黃色上衣人群。

張懷媗指出，現場聽到有人說統促黨幹部李家葳的女兒被警察打暈倒地、有人被電擊，她陪李家葳女兒就醫，李家葳女兒一直強調警察有槍，且她透過影片看到警察拿槍對著被壓制男子，她後來經警方告知，才知道是電擊槍，她也看到警察拿棒子打人，有小弟弟和小女生倒地。

法官當庭播放當天錄影，確實看到員警制止民眾過程使用警棍和電擊槍，警員作證表示，當天有人要搶轎，但依規定沒打滿3劑疫苗的人不能接轎，警方制止過程，副分局長被推倒受傷，所以員警才壓制群眾，影片中很像槍的器物是電擊槍，外觀像真槍，沒有子彈，接觸會有觸電感覺，當天也使用警棍和辣椒水。

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法官認為，制式手槍與電擊槍外觀相似，若非對於槍枝有一定認識，誤認電擊槍為真槍在所難免，也無確切證據足認張懷媗發布貼文當下，明知警方是持電擊槍而非真槍仍散布謠言，且警方確實持警棍、電擊槍壓制現場暴動人群，也有民眾遭警方壓制在地，與被移送人張懷媗辯詞大致相符，張懷媗發布個人感受與評論，並非完全沒有事實根據。

法官指出，張懷媗雖因誤認而致評論與實情不符，仍難認是出於憑空捏造、虛構不實謠言意圖，且貼文無證據造成一般民眾畏懼、恐慌而影響公共安寧，發布的貼文尚未達到「散布謠言，足以影響公共之安寧者」構成要件程度，裁定不罰。移送機關彰化分局今天表示，未於期限內提出抗告。（編輯：謝雅竹）1110808