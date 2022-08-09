台中檳榔攤拍片招攬生意 業者涉妨害風化被法辦

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台中市東區一家檳榔攤日前拍攝影片，畫面可見1名檳榔西施穿著清涼販賣商品，警方8日循線帶回林姓業者等3人，詢問後依妨害風化罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年8月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市東區一家檳榔攤日前拍攝影片，畫面可見1名檳榔西施穿著清涼販賣商品，影片在網路流傳後，警方昨天循線帶回林姓業者等3人，詢問後依妨害風化罪嫌送辦。

台中市警察局第三分局今天告訴中央社記者，近日網路流傳一段影片，畫面中可見1名檳榔西施於店內工作穿著清涼，並走至戶外車旁販售檳榔，且影片中女子只靠胸貼遮掩重要部位，幾乎衣不蔽體，影片並標註店家相關資訊。

警方接獲相關訊息後，轄區東區分駐所立即展開調查，昨天下午前往檳榔攤查獲影片中32歲彭女、拍攝影片的員工24歲許男，及店家負責人39歲林男等人到案。

業者向警方表示，原想藉此方式招攬客人增加業績，因此自行拍攝影片上網流傳，沒想到影片才剛放上網路，還沒吸引到客人就先被警方查獲。

警方全案詢問後，將林男等3人依妨害風化罪嫌函送台中地檢署偵辦。警方表示，將持續加強取締稽查，絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，維護市民良好的生活環境。（編輯：謝雅竹）1110809