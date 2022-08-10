前科技專家涉圍標弊案 經部3點澄清尊重司法調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北10日電）前北科大教授、前經濟部技術處科技專家林顯易，傳出涉嫌圍標詐財案。經濟部今天發布3點說明，林已於今年8月1日終止聘用，且接受調查一事發生於2018年，當時林非經濟部科技專家，相關案件進入司法程序，經濟部尊重司法調查結果。

媒體報導指出，林顯易被控在擔任國立台北科技大學副教授期間，利用承辦學校採購案時，圍標「智慧協同機器人順應控制設備租賃」等採購案，因此被檢調單位調查。

經濟部今天發布3點說明，第一，林顯易擔任經濟部科技專家時期為2021年8月2日起聘，至2022年8月1日終止，在借調前原任北科大副教授，後因調任陽明交大而終止借調，目前已離開科技專家職務。

第二，根據報載，林顯易受調查一事發生於2018年，當時林並非經濟部部科技專家，該採購案也與經濟部無關。

第三，科技專家職務性質為技術的諮詢與協助，並無擔任行政管理，也未涉及經費分配的決策。

經濟部說明，林顯易為美國普渡大學電機與電腦工程博士，曾獲吳大猷先生紀念獎等多項學術獎項，專長為自動化及機器人工程，因學術表現優良，因此借重其專長擔任科技專家。

經濟部最後強調，相關案件已進入司法程序，經濟部尊重司法調查結果。（編輯：潘羿菁）1110810