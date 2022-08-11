桃園工安意外 男子在烘衣機內頭部受創送醫不治

桃園市龜山區頂湖七街某工廠40歲黃姓男子10日操作大型烘衣機時，因發現機械故障，爬進機器內排除故障衣服，但疑似未先按下停止鈕，導致故障衣物排除後，頭部被運轉機器打傷，送醫後仍不治。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年8月11日