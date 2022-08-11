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蔣尚義：加入中國中芯決定錯誤 是一生中愚蠢的事
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桃園工安意外 男子在烘衣機內頭部受創送醫不治

2022/8/11 18:45（8/11 18:51 更新）
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桃園市龜山區頂湖七街某工廠40歲黃姓男子10日操作大型烘衣機時，因發現機械故障，爬進機器內排除故障衣服，但疑似未先按下停止鈕，導致故障衣物排除後，頭部被運轉機器打傷，送醫後仍不治。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年8月11日
桃園市龜山區頂湖七街某工廠40歲黃姓男子10日操作大型烘衣機時，因發現機械故障，爬進機器內排除故障衣服，但疑似未先按下停止鈕，導致故障衣物排除後，頭部被運轉機器打傷，送醫後仍不治。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年8月11日
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（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園市龜山區一處工廠昨天發生工安意外，40歲黃姓男子進行大型烘衣機故障排除時，疑似未先按下停止按鈕，導致故障排除後被機器打傷頭部，送醫不治，桃檢今天完成相驗。

桃園市政府警察局龜山分局今天向媒體表示，昨天下午2時許，龜山區頂湖七街某工廠發生公安意外，40歲黃男在操作大型烘衣機時，因發現機械故障，爬進機器內排除故障。

警方表示，黃男爬進機器前，疑似未先按下停止按鈕，導致故障衣物排除後，頭部遭運轉機器打傷，經送往醫院救治，在昨天下午5時許宣告不治。

警方表示，依規定受理，並製作相關人員筆錄，在今天報請桃園地檢署檢察官相驗，初步了解，黃男死因為頭部外傷併顱內出血，家屬對死因沒有意見，確切事故原因及責任，仍待釐清。（編輯：方沛清）1110811

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