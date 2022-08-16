女網友誘台男到泰國旅遊 疑險遭人口販運逃回國

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）一名張姓男子結識女網友，對方出錢訂機票、飯店邀張男到泰國旅遊，不料張男抵達後即被司機載著繞市區，張男察覺有異，越洋求助家人，張父透過人脈到飯店帶他搭機安全返台。

柬埔寨詐騙、人口販運議題近期受社會關注。彰化縣一名約30歲張姓男子透過網路認識一名泰國女網友，對方提供機票、代訂飯店邀約見面，張男被愛情沖昏頭未察覺異狀，竟真的搭機前往，落地被司機載往指定飯店，但女子遲遲未出現，張男也被要求「不能出門」。

張男見不到女網友，隔天想返回台灣，原要到機場，又被同一名司機載著繞市區5、6小時直到天黑，最後又載回飯店，男子驚覺不對勁，但擔心房外有人看守而不敢自行逃到機場，最後打電話向家人求助，張男父親透過在泰國經營旅行社親友協助，直接到飯店帶張男去搭機，昨天深夜返抵台灣，今天尚未至警局說明。

彰化縣警察局刑警大隊長許忠彥今天回應媒體詢問表示，這名張姓民眾透過網路結識女網友，網友主動提供免費機票，邀約張男前往泰國旅遊，張男抵達後未見到女網友，就被當地司機接走，張男後來察覺與海外詐騙手法類似，與家屬聯繫報警，返台後人身安全無虞。

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許忠彥指出，警方目前受理11件疑似民眾到柬埔寨等東南亞國家打工遭騙案，持續透過外交部、警政署協助家屬營救，經統計這些前往海外打工男、女年齡層約20歲至30歲，這些民眾出國時，多數家屬不知情，直到警方近期清查，家屬才驚覺小孩出境，進而報案。

許忠彥提醒，黑道幫派詐騙、仲介民眾到海外，警方除積極偵辦，也持續對民眾宣導「海外高薪工作，小心有詐」，民眾赴海外打工一定要三思而行。（編輯：謝雅竹）1110816