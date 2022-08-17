苗栗院檢前潑灑大量汽柴油 男子判刑8月定讞

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（中央社記者蕭博文台北17日電）湯姓男子自認司法不公，開貨車載運8個油桶到苗栗院檢大樓，將油桶推落導致汽、柴油於大廳溢流，所幸法警飛身逮捕而未釀災。更一審依預備放火罪判湯男8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，湯姓男子因官司不順，自認司法不公，於民國107年9月間到加油站購買新台幣1萬7610元的汽、柴油共600公升，並撥打110表示：「我在法院的門口，我載著整車的汽油，我要來這裡自殺……希望你趕快派救火車跟救護車到現場，畜牲官，聽著，畜牲官一定不要救。」

湯男隨後開大貨車到苗栗地方法院、苗栗地方檢察署的合署辦公大廈，將貨車上7個盛裝汽、柴油的油桶，自後車斗推落滾至合署大廈一樓大廳，僅餘1個油桶在後車斗上，導致汽、柴油四處溢流，並對多名法警揚言：「不要靠近，我要點火了。」

所幸苗栗地檢副法警長羅紹福趁湯男不注意，在湯男還未從褲子口袋內取出打火機點火前，即跳躍登上大貨車後車斗將湯男逮捕。

湯男到案後否認有放火燒燬現有人所在建築物的犯意，辯稱是要自殺，怕傷及無辜才先打電話報警。

一審苗栗地方法院依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪，判處湯男有期徒刑3年8月；案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，改依預備放火燒燬現有人所在建築物罪，判刑5月，得易科罰金，緩刑2年。

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檢察官不服二審提起上訴，案經最高法院發回台中高分院審理；更一審認為，湯男犯行明確，但審酌他患有重鬱症，參考醫院精神鑑定意見後，認為湯男行為時辨識力、控制力顯著降低，依法減輕其刑。

更一審審酌，湯男手段過激且極端，無視國家法治，並對社會治安、公共安全造成相當危害，且枉顧在合署大廈辦公、洽公及應訴等民眾的生命財產安全，並考量他事後賠償院檢油漬清理費用等情狀，依預備放火罪判刑8月。（編輯：張銘坤）1110817