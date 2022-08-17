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盜用商標販賣血小板分離管 生技負責人遭起訴

2022/8/17 13:07
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（中央社記者蕭博文台北17日電）張姓生技公司負責人涉嫌未經同意，製作其他醫材商血小板分離管的包裝盒、批號、有效日期，將裸包的血小板分離管重新包裝出售，士檢日前依醫療器材管理法等罪起訴張男。

士林地方檢察署起訴指出，張姓生技公司負責人先於民國107年間向醫療器材公司購入「弗芮血小板分離管（弗芮試管）」的裸包單試管4100支，及完整包裝的試管3200支。

張姓生技公司負責人涉嫌自108年5月起，未經醫療器材公司同意，依照先前購入的試管完整包裝，逕行製作包裝紙盒、打印批號、仿單，將3000支裸管重新包裝後冒充正版試管販售，詐得新台幣135萬元。

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此外，張姓生技公司負責人另涉嫌自105年起，自中國進口血小板分離試管裸管，冒用其他公司紙盒、標籤予以重新包裝，又於109年10月間，涉嫌重新打印批號、有效期限，將即將過期的試管售出，詐得約56萬餘元。

檢察官認為，張姓生技公司負責人涉犯刑法詐欺取財罪、商標法使用他人商標罪、醫療器材管理法販賣未經核准擅自製造醫療器材罪、著作權法的擅自以重製方法侵害他人著作財產權等罪嫌，日前向法院起訴。（編輯：張銘坤）1110817

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