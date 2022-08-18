花蓮7旬老翁酒駕還咬傷員警 一審判刑10月

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮72歲劉姓老翁酒後騎電動自行車遭攔查，不但拒絕酒測，還咬傷員警手指，造成員警部分指節創傷性截肢。花蓮地院依酒駕、傷害等罪，判劉翁有期徒刑10月，得易科罰金，可上訴。

花蓮地院判決書指出，劉翁去年11月8日在夜市喝高粱酒後，獨自騎電動自行車離開，因行車搖晃且沒開大燈，警方鳴笛要劉翁停車，劉翁不但沒停還闖紅燈，員警跑下車攔查，聞到濃厚酒氣。

劉翁先辯稱，電動自行車沒電，是坐在車上滑行，隨後又自稱是退休公務員、現任警消顧問，認識警消高層，希望不要酒測。

劉翁拒絕酒測，並以頭撞地板自殘，員警王德麟見狀上前實施保護管束，將劉翁帶上警車，過程中劉翁趁機咬傷王德麟左手大拇指。劉翁帶回所內後，酒測值高達0.65毫克。

王德麟事後雖緊急送醫，進行骨折開放性復位固定、清創及植皮手術，出院後又因植皮瓣和遠端指節壞死，再度入院進行清創截肢手術，造成左大拇指機能減損。

花蓮地院一審依酒駕及傷害等罪合併應執行10個月有期徒刑，易科罰金以新台幣1000元折算1日。（編輯：陳仁華）1110818