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首頁 / 社會

女隨隊攀登南二段 杜鵑營地摔邊坡直升機救援

2022/8/19 17:01
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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）許姓女子隨隊從台東縣入山攀登南二段，走至南投縣信義鄉杜鵑營地摔落邊坡約60公尺，被隊友拉起後報案稱急需救援，消防局申請直升機吊掛，許女獲救時可自行走路、意識清楚。

南投縣消防局救災救護指揮科今天上午獲報，一支15人登山隊14日從台東縣向陽山區入山攀登南二段，預計20日從南投縣信義鄉東埔下山，隊伍一名女子在信義鄉杜鵑營地附近摔落邊坡約60公尺，由同行隊友拉起，並搬運到直升機可吊掛處在旁陪伴，急需救援。

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消防局通報轄區第三大隊動員山搜人員集結整備，考量傷勢危急、事故地點偏遠，為爭取救援時效，消防局指揮科立即向內政部消防署申請直升機執行空中救援，內政部空中勤務總隊直升機上午10時35分從台中市清泉崗機場起飛，成功吊掛傷者降落竹山消訓中心。

這名約45歲許姓女登山者最後由名間消防分隊救護車送至竹山秀傳醫院，南投縣消防局感謝空勤總隊協助完成任務；據了解，登山隊報案時稱許女摔落邊坡約60公尺，傷勢危急，但許女獲救卻能自行走路，且只有頸部疼痛、頭部輕微撕裂傷，生命徵象穩定，救治人員研判傷勢不像「摔落60公尺」。（編輯：黃世雅）1110819

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