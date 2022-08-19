PLG陳世念開車遭北市倒塌路樹砸中 車損人無礙

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台北市民權東路6段附近19日發生行道樹倒塌意外，壓毀一輛行經汽車，警方指出，樹木倒塌時，剛好壓在一輛白色汽車前方引擎蓋上，所幸未釀人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年8月19日

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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市民權東路6段附近今天發生一起路樹倒塌砸中行經轎車事故，車主、駕駛是P. LEAGUE+新北國王助理教練陳世念。警方查出，路樹倒塌剛好壓在車輛引擎蓋上，車損人無礙。

台北市警消下午2時35分獲報，指稱台北市民權東路6段附近有1棵高約6公尺、直徑約30公分行道樹倒塌，壓毀1輛汽車，沒有人員受傷。

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據了解，遭行道樹砸中車輛的車主是P. LEAGUE+聯盟新北國王助理教陳世念，陳世念今天駕車行經民權東路6段時，行道樹忽然倒塌砸中，導致車輛引擎蓋等多處損毀，所幸人未受傷。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，已派員至現場處理，初步研判為樹木感染褐根病，因周邊樹木也發現感染褐根病已先移除。倒塌的樹木外觀正常、樹冠枝葉茂盛，後續會針對周邊樹木加強檢測。車損部分，將協助辦理國賠。（編輯：戴光育）1110819

台北市內湖區民權東路6段19日發生行道樹倒塌意外，一輛白色自小客車正好行經遭壓損，所幸並未造成人員受傷。據了解，遭壓毀車輛車主是P. LEAGUE+ 聯盟新北國王隊助理教陳世念。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年8月19日