嘉縣女護理師疑感情糾紛持刀砍同事 檢聲押獲准

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義縣某醫院昨天發生郭姓女護理師疑因感情糾紛，涉嫌持刀砍另一名護理師王女頸部，王女暫無生命危險，郭女被依殺人未遂移送，檢方複訊後，今天向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏告訴中央社記者，郭女坦承有持刀攻擊王女的事實，考量郭女持刀攻擊王女頸部，涉及殺人未遂罪嫌重大。

周俞宏指出，郭女坦承事前準備水果刀及剪斷護理師休息室電話線，防止對外聯繁，可知郭女為計畫性犯案，另考量郭女與王女間感情糾紛尚未解決，有事實足以認為郭女有反覆實施同一犯罪之虞，因此裁定羈押。

檢警表示，現年44歲郭女與王女均在同一家醫院擔任護理師，2人曾交往多年，於今年1月間因故分手，郭女於昨天晚間突然持水果刀進人醫院護理師休息室，並扯斷對外聯繫電話線，同時要求其他同事離開。

檢警指出，郭女持水果刀砍向王女頸部，王女閃避不及，頸部被割了2刀，當場鮮血直流，醫院保全適時趕到制伏郭女，王女送醫院急診，急救後，暫無生命危險，現場則留有一灘血跡。

檢警表示，王女頸部留有2道刀傷，所幸無深入要害，目前暫無生命危險，警詢後將郭女依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢方複訊後，認為郭女犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪之虞，於晚間向嘉義地方法院聲請羈押獲准。（編輯：方沛清）1110821