炒作板橋浮洲合宜宅賺2億元 金主等百人被起訴

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（中央社記者高華謙新北22日電）不法炒房集團涉以「假債權、真買賣」炒作新北市板橋浮洲合宜住宅35戶，不法獲利達新台幣2億餘元。新北地檢署日前依詐欺及偽造文書等罪嫌起訴人頭、金主及仲介等101人。

新北地方檢察署今天發布起訴書與新聞稿表示，內政部公元2010年與2011年分別報經行政院核定「機場捷運A7站」及「板橋浮洲」2處合宜宅招商投資興建計畫，以低於周邊市價行情供民眾購屋。

監察院去年發布新聞稿指出，內政部限制10年內不得買賣，但板橋浮洲合宜宅在2018年大量交屋後，出現不少法拍案件，其中39戶疑涉「假債權、 真買賣」弊案。

監察院通過糾正負責研擬合宜宅招商投資興建計畫的內政部、負責計畫審議及督導考核的原行政院經濟建設委員會（現改制為國家發展委員會），並函請檢察機關偵辦。

檢方調查，涉案仲介與金主等人合作，涉嫌尋找人頭抽得合宜宅，仲介再找其他買家，由代書安排簽約並開立假本票，製造人頭欠債假象，以便日後供法院強制執行。

為避免合宜宅在法拍過程遭賣出，多數合宜宅進入法院拍賣程序後，炒房集團便安排被告喬裝租客入住，讓法院在拍賣公告登錄「不點交」，降低他人競標意願；後續更以債權人名義，向法院具狀提高拍賣底價，進而排除其他法拍競標者。

最後法拍流標，房屋落入買家手中，而內政部營建署原本具有以85%房價買回的優先承買權，但卻誤信法拍，未出手。

檢方清查，涉案集團總計轉手35戶合宜宅，不法獲利超過2億元，國庫損失超過4500萬元；另4戶尚在偵查中。（編輯：戴光育）1110822