男搶奪車子失敗遭圍捕 開車撞警遭判1年9月

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（中央社記者劉世怡台北23日電）新竹吳姓男子被控搶奪路邊暫停車輛失敗，遭警方圍捕時衝撞警車及警員，警員朝吳的車子擊發，1槍打中吳手臂才棄車投降。二審今天依妨害公務執行等罪判刑1年9月。可上訴。

一審新竹地方法院判決指出，吳男於民國109年4月13日上午7時40分許，搶奪路邊未熄火車輛未遂，隨即下車，開著自己車子駕車逃逸，被害人隨即報警。

判決指出，警方當天下午1時許發現吳男的車子停放在路燈旁，隨即進行圍捕，但吳男為求脫逃，竟駕駛車子來回衝撞警車及警員，造成1名徐姓員警受傷。

判決指出，簡姓員警為避免吳男再造成其他警員傷亡，對吳男的車子右前輪擊發5槍，其中1槍擊中吳男的右手臂，吳男才棄車投降，警方從他車內扣得安非他命1包，吸食器等。吳男另涉對檳榔攤恐嚇取財得手新台幣2000元。

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一審新竹地院斥責吳男無視員警依法執行職務，竟以駕駛車輛來回衝撞警車及警員方式而妨害公務的執行，公然挑戰公權力，破壞國家法紀執行及執法者的尊嚴，吳男所為實不可取，依搶奪未遂罪、妨害公務執行罪、恐嚇取財罪，判處1年10月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，合議庭審酌吳男被控恐嚇取財部分應略減刑度，至於搶奪未遂、妨害公務執行部分，一審判決並無違誤，仍予維持，改判處1年9月。還可上訴。（編輯：張銘坤）1110823