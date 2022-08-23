6歲男童雙溪墜橋失蹤 尋獲命危送醫急救

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（中央社記者王朝鈺新北23日電）6歲張姓男童今天和家人出遊，晚間在新北市雙溪區公館大橋吃完東西時，疑在橋上玩耍不慎墜落橋下溪流失蹤，經消防下水搜索晚間8時許尋獲張童，但已失去生命徵象送醫急救。

警消初步瞭解，40歲張姓男子1家4口今天前往新北市福隆地區旅遊，晚間返家行經雙溪區購物後在公館大橋吃東西，6歲兒子張童疑似在橋上玩耍不慎墜橋，遭雙溪河流水沖走失蹤。

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新北市消防局晚間7時4分獲報立即派遣大隊、中隊和5個分隊共57名人員及各式救災車輛前往搜救，新北市警察局瑞芳分局也由副分局長劉志奮率雙溪所警員會同消防在橋下沿岸搜索。

現場多名消防穿著潛水衣，綁上確保繩後手持燈具下水搜索，晚間8時49分，在落水處水深約2公尺處找到張童，但已失去呼吸、心跳，搜救人員以長背板將張童送至救護車上實施心肺復甦（CPR）時，父親張男在一旁難過流淚，隨後送至澳底保健站急救，至於確切墜橋過程，仍有待警方進一步調查後才能釐清。（編輯：方沛清）1110823