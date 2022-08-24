男子天母飆車致1死2傷 士檢求刑3年以上

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（中央社記者蕭博文台北24日電）時常在天母飆車的簡姓男子3月間於台北市士東路高速駕駛，撞上3名路人，導致1死2傷。士檢今天依過失致死等罪嫌起訴簡男，建請法院判處3年以上有期徒刑。

士林地方檢察署起訴指出，簡姓男子今年3月18日晚間近7時，駕車行經北市士東路、芝玉路口，以時速近100公里車速狂飆，直接撞上正穿越馬路的3名行人，導致2名少女受傷、1名婦人傷重不治。

簡姓男子到案後供詞反覆，一度辯稱沒有超速，又辯稱懷疑自己確診想要趕快開車回家，甚至指3名被害人如果繼續往前走就不會被撞到。

2名被害少女證稱，當時走在行人穿越道，連聲音都沒聽到，就被撞到分隔島；案發時經過的駕駛也作證說，簡男在路上一直超車，車輛還發出引擎加速聲浪，時速至少80公里，接下來就看到女學生的書被撞飛。

起訴指出，簡男煞車痕長達35.5公尺，可推估煞車前車速約在時速80公里，明顯超速；檢察官並參酌沿線監視器畫面、行車記錄器光碟、車輛行車事故鑑定意見書等事證，認定簡男犯罪嫌疑重大。

檢察官認為，簡男使2名少女被迫離開校園，一再承受復健、手術之苦，未來更要長期忍受雙足恐無法回復正常機能的煎熬，還造成謝姓婦人無端慘死輪下，犯罪危害極為重大。

檢察官考量，簡男迄今並未做出任何實質賠償，犯後態度反覆、飾詞狡辯，且平日即有高速在道路上恣意駕車的惡習，漠視用路人安全，建請法院量處3年以上有期徒刑。（編輯：李亨山）1110824