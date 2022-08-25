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男子騷擾飾品店女員工 北檢首件依跟騷法起訴

2022/8/25 12:04
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（中央社記者林長順台北25日電）台北市郭姓男子追求一名女子不成，長期在女子工作的飾品店前站崗、騷擾。台北地檢署今天依跟蹤騷擾防制法起訴郭男，這也是跟騷法今年6月上路後，北檢首次起訴的案件。

立法院去年11月三讀通過跟騷法，經總統簽署後於今年6月正式施行，法令明訂8種行為樣態，包括監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資；透過他人、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法等，違者最高可處5年以下有期徒刑。

檢警查出，郭男於2年多前在捷運站認識被害女子，追求不成後，查知女子在西門町某家飾品店工作後，每天都會跑到女子工作的飾品店前盯梢，甚至還會打電話給飾品店老闆，投訴女子上班不認真。

跟騷法今年6月上路後，郭男持續在飾品店前站崗，女子不堪其擾報警處理，台北市萬華警分局依違反跟騷法移送北檢偵辦。

郭男到案後否認犯行，檢方根據證人說法及監視器等資料，認為郭男涉案明確，今天依跟騷法起訴郭男，這也是跟騷法上路後北檢起訴首例。（編輯：李錫璋）1110825

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