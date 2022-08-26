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台南殺警案究責 明德外役監典獄長杜聰典調職、南檢須提報告
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瑞芳大粗坑古道不厭亭火燒山 面積約300平方公尺

2022/8/26 10:58（8/26 11:11 更新）
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新北市政府消防局26日獲報，瑞芳區大粗坑古道登山口（不厭亭附近）發生雜草火警，現場火勢猛烈。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月26日
新北市政府消防局26日獲報，瑞芳區大粗坑古道登山口（不厭亭附近）發生雜草火警，現場火勢猛烈。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月26日
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市瑞芳區大粗坑古道登山口附近，今天上午發生火燒山，現場火勢猛烈一發不可收拾。市府消防局獲報，派遣多輛消防水車前往布設水線搶救，火場東面及稜線上還有火點。

市府消防局表示，上午9時10分據報，瑞芳區102縣道19.2公里大粗坑古道登山口（不厭亭附近）發生雜草火警，立即派出人車搶救。

消防局說，目前附近明火已經撲滅，但溫度仍高。但火場東面及稜線上面還有火點，燃燒面積初估約300平方公尺，詳細起火原因，仍有待調查釐清。（編輯：李錫璋）1110826

新北市政府消防局26日獲報，瑞芳區大粗坑古道登山口（不厭亭附近）發生雜草火警，火勢猛烈一發不可收拾，消防局派多輛水車前往搶救。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月26日
新北市政府消防局26日獲報，瑞芳區大粗坑古道登山口（不厭亭附近）發生雜草火警，火勢猛烈一發不可收拾，消防局派多輛水車前往搶救。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月26日
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