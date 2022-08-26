高雄預拌混凝土車翻覆 駕駛命危送醫

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王姓男子26日上午駕駛預拌混凝土車行經高雄仁武區一處路口機車道，因不明原因翻覆，車頭損毀嚴重，王男受困駕駛座，並已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），目前已送醫搶救。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月26日

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）王姓男子今天上午駕駛預拌混凝土車行經高雄仁武區一處路口機車道，因不明原因翻覆，王男當場受困在駕駛座失去意識，警消通知大型拖吊車等送醫搶救，詳細肇因待釐清。

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高雄市政府警察局仁武分局訊息指出，仁武區學城路一段和義大二路的交叉路口上午9時35分發生車禍，王男駕駛預拌混凝土車行經機慢車道時，因不明原因翻覆，車上載運砂石散落一地，王男則受困駕駛座，並已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），目前已送醫搶救。

高雄市政府消防局獲報後出動4車10人前往救援，詳細翻覆原因仍待釐清。仁武警方在場進行交通疏導改道措施，呼籲用路人行經路口時減速慢行，配合警方指揮。（編輯：謝雅竹）1110826