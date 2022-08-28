石木欽與翁茂鍾不當接觸案 懲戒法院二審9/2宣判

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（中央社記者林長順台北28日電）懲戒法院職務法庭審理前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，一審認定石木欽有違失，罰俸1年。職務法庭二審日前言詞辯論終結，訂於9月2日下午3時宣判。

石木欽被控自民國86年7月22日至106年間長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。石木欽另被控不當以其妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司、聯亞公司股票獲取利益。

監察院於109年8月間彈劾石木欽，並移送懲戒法院職務法庭審理。職務法庭認定石木欽透過配偶以兒子名義買進聯亞股票有違失，罰俸1年，約新台幣354萬餘元。101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。監察院、石木欽均不服，提起上訴。

職務法庭今年6月、8月間分別召開準備程序庭、言詞辯論庭，石木欽均請病假未到庭，委由代理人在庭上陳述。

石木欽指出，第一審判決認定他介紹兒子買股票有違失，但經過7年多後，兒子處分自己所有的股票，與他無任何關係，不僅行為人不同，行為態樣也不同，完全是不同的行為。一審是先射箭再劃靶，找理由懲戒處罰他，判決違反常理，令人難以接受。

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監察院認為，應將石木欽所有失職行為，綜合判斷、評價，並以最後行為終了時為判斷懲戒權行使期間時點，將所有違失行為都認為並沒有逾越懲戒權行使期間而一併納入評價。

監察院表示，石木欽的違失行為讓人民對司法人員的信賴傷害甚深，外界不乏以司法界世紀醜聞稱之，石木欽始終拒絕出庭，無意面對司法的情況下，原審輕判罰款1年，不僅違法，也難以服人，請求職務法庭加重改判。（編輯：張銘坤）1110828