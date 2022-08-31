更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

通緝犯逆闖機車道撞5車 士檢殺人未遂罪起訴

2022/8/31 13:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北31日電）蔡姓通緝犯在台北市南港區遭警攔查後狂飆逃逸，逆向闖入新北汐止北山大橋機車道，連撞5輛機車，造成6人受傷；士檢認為，蔡男有殺人的不確定故意，依殺人未遂等罪起訴。

士林地方檢察署起訴指出，因妨害自由案遭通緝的蔡男去年1月16日駕駛自小客車搭載友人，途經台北市南港區南港路一段與研究路口遭警攔查，為免得通緝犯身分被發現，趁隙駕車往新北市汐止區大同路方向駛離。

蔡男行經汐止區大同路與民權路口時，左轉逆向駛入北山大橋機車引道，明知機車道沒有足夠閃避空間，非但沒有減速、靠邊停車，仍為了逃避追緝，基於殺人的不確定故意繼續駕車前進。

起訴指出，蔡男撞擊1名機車騎士後，仍猛踩油門繼續加速往前衝撞，再連續撞擊4輛機車，共造成6人分別受有腰椎骨折、挫傷、擦傷、創傷性氣血胸等傷害；蔡男肇事後逃逸，同日晚間遭警逮捕歸案。

蔡男坦承犯行，檢察官認為，蔡男涉犯妨害公眾往來安全、殺人未遂、肇事逃逸等罪嫌，日前提起公訴。（編輯：陳仁華）1110831

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族