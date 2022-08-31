通緝犯逆闖機車道撞5車 士檢殺人未遂罪起訴

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（中央社記者蕭博文台北31日電）蔡姓通緝犯在台北市南港區遭警攔查後狂飆逃逸，逆向闖入新北汐止北山大橋機車道，連撞5輛機車，造成6人受傷；士檢認為，蔡男有殺人的不確定故意，依殺人未遂等罪起訴。

士林地方檢察署起訴指出，因妨害自由案遭通緝的蔡男去年1月16日駕駛自小客車搭載友人，途經台北市南港區南港路一段與研究路口遭警攔查，為免得通緝犯身分被發現，趁隙駕車往新北市汐止區大同路方向駛離。

蔡男行經汐止區大同路與民權路口時，左轉逆向駛入北山大橋機車引道，明知機車道沒有足夠閃避空間，非但沒有減速、靠邊停車，仍為了逃避追緝，基於殺人的不確定故意繼續駕車前進。

起訴指出，蔡男撞擊1名機車騎士後，仍猛踩油門繼續加速往前衝撞，再連續撞擊4輛機車，共造成6人分別受有腰椎骨折、挫傷、擦傷、創傷性氣血胸等傷害；蔡男肇事後逃逸，同日晚間遭警逮捕歸案。

蔡男坦承犯行，檢察官認為，蔡男涉犯妨害公眾往來安全、殺人未遂、肇事逃逸等罪嫌，日前提起公訴。（編輯：陳仁華）1110831