台中資優班師性侵案 蔡其昌：市府應調查是誰洩密

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，黃男騷擾被害者家人，市府是否應調查是誰洩密，還給這件事公平正義。

人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（以下稱A女）受害長達4年多。人本教育基金會中部辦公室統計，累計已有3名受害者。

蔡其昌今天會勘大台中山海線鐵路雙軌高架化計畫，他接受媒體聯訪，有關新聞局長鄭照新在臉書（Facebook）批評幫助受害者發聲的人本教育基金會後，隨即刪文一事。

蔡其昌表示，受害者4月提出申訴，市府置之不理，還放任黃姓教師打電話去騷擾被害者家人，「市府誰洩密的，查了嗎？為什麼加害者會知道是誰去申訴的？」市長盧秀燕除要大家放心外，還要不要給社會大眾交代，未來還有被害者敢向市府投訴嗎？

蔡其昌指出，被害者4月檢舉，市府洩密包庇不處理，被害者找到人本教育基金會協助，但市府局處長卻又批評人本教育基金會，看到被害者爸爸的發言，沒有一點共鳴嗎？不會和他一樣憤怒、無力、難過嗎？他呼籲，市府調查是誰洩密，並還給這件事情公平正義。

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民進黨立委林靜儀也表示，從鄭照新粗暴的言論，突顯市府對於教師法所規定市府應該調查的部分，針對校園相關的性騷擾及性侵害的部分，完全缺乏處理的法律知識，甚至缺乏處理的能力。

市長盧秀燕下午出席111年台中市績優教育志工暨績優交通導護志工表揚活動，她接受媒體聯訪時表示，「快要有結果了」，相關會議有決議，會公開透明對外說明。（編輯：陳仁華）1110831