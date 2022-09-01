北市女喧鬧捷運站 刺傷護送回家員警後自殘不治

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（中央社記者林長順台北1日電）25歲張姓女子今天凌晨在台北捷運雙連站喧鬧，大同警分局2員警獲報到場將張女護送回家後，張女涉持刀刺傷1名員警再自殘，2人送醫，張女被宣告不治，員警留院觀察中。

台北市警察局大同分局寧夏路派出所今天凌晨零時20分左右接獲雙連捷運站通報，指稱有1名女子需要警察協助。獲報後，執勤員警陳建翰及陳旻軒立即前往現場處理，到場查證為張姓女子後，2名員警聯繫家屬，並駕駛巡邏車護送張女返回大同區住處。

警方指出，2名員警將張女送回住處後，張女在客廳突然拿出水果刀，作勢大喝要求員警離開，警員陳建翰一面掏出辣椒水制止警戒，一面委婉安撫張女，但張女突持刀刺傷陳建翰左胸及左肩，受傷員警隨即被送往馬偕醫院急診室救護，治療後留院觀察中。

警方表示，支援警力到場後，在勸戒過程中張女突然自殘，現場員警立即趨前制伏，隨即將張女送往台大醫院急救，經醫師搶救，張女因傷勢過重於凌晨2時28分被宣告不治。（編輯：戴光育）1110901

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