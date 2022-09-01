高市巡佐酒駕上班遭懲處調職 新單位報到又再犯

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高雄市警察局楠梓分局蔡姓巡佐休假在家飲酒，第2天誤認酒精已代謝駕車上班，酒測值竟達0.66毫克；不料被懲處調職後隔天，到新單位報到又酒駕，顯然未思悔改，遭依公共危險罪送辦、先後累記2大過處分。（高市楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月1日

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高市楠梓警分局蔡姓巡佐休假在家飲酒，第2天誤認酒精已代謝駕車上班，酒測值竟達0.66毫克；不料被懲處調職後隔天，到新單位報到又酒駕，遭依公共危險罪送辦、先後累記2大過處分。

高雄市警察局楠梓分局今天中午發布新聞稿指出，48歲蔡姓巡佐8月28日晚休假在家喝完高粱酒後，29日中午返回加昌派出所上班；因蔡員被列為酗酒潛在高風險人員，且平日精神萎靡，工作表現平平，加上當天蔡員被聞到酒味，經酒測值達0.66毫克。

蔡員坦承，上班前一晚有在家中飲用高粱酒，且因隔天是下午2時上班，他以為酒精已代謝，中午12時許才從家中開車出發上班，不料仍釀酒駕。

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楠梓分局除依刑法公共危險罪將他函送橋頭地檢署偵辦，另依規定擬議行政懲處記1大過、調整服務地區，並報請高雄市警局核處，列為「酒駕紀錄列管人員」；不料蔡員8月30日前往新單位警備隊報到，上班前例行酒測時，呼氣酒測值仍達0.21毫克，顯然未思悔改，警方已先輔導返家休養，並由分局擬議後續責任。

楠梓分局指出，針對蔡員29日酒駕行為，除依刑法公共危險罪函送橋頭地檢署偵辦，並依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定記1大過；另於30日涉及酒駕行為，再予記1大過，並加強輔導考核，報請警察局核處，以維警紀。對於警方處置，蔡員除表達心生悔悟，也願接受相關懲處，目前已主動提出退休申請。（編輯：陳仁華）1110901