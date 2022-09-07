併東京著衣涉內線交易 前久大總經理等4人遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北7日電）原久大資訊總經理鄭博文等4人於105年10月間久大併購東京著衣重大消息發布前內線交易，犯罪所得共計1321萬餘元，台北地方檢察署今天依內線交易罪起訴鄭男等4人。

北檢起訴指出，股票上櫃公司創新新零售（代號3085）原名為久大資訊網路公司，久大於民國105年10月3日發布重大訊息，表示擬收購知名電商女裝品牌「東京著衣」股權。

檢察官認為，時任久大總經理李大彰於105年7月委託他人至東京著衣實地查核，併購股權消息已臻明確；當時的久大實際管理人鄭博文獲悉後，隨即自行買進久大股票，另交付現金給李大彰，由李大彰指示友人買進久大公司股票。

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此外，李大彰、時任久大詹姓女稽核主管也在重大消息公開前買進久大股票；時任久大子公司董事長的徐姓男子則因在廁所內偷聽到鄭博文、李大彰對話而獲悉重大消息，利用親戚證券帳戶買進久大股票。

起訴指出，鄭博文等4人的犯罪所得共計新台幣1321萬餘元，其中鄭博文獲利1083萬餘元，但建請法院考量鄭博文、徐姓男子自白犯罪、態度良好、繳回犯罪所得，若2人審理中仍自白犯罪，請從輕量刑；李大彰、詹女說詞反覆，犯後態度不佳，請從重量刑。（編輯：李亨山）1110907