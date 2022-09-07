義消年過半百 高市消防局辦職人體驗爭取新血

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高雄市消防局日前在樹德科技大學為大學新鮮人量身打造「消防職人體驗活動」，指導防火防災知識、滅火器、室內消防栓操作及使用時機等，盼讓參與學生對消防工作有更深刻認識。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄市義消有3864人，但平均年齡達50.7歲。為推廣義消招募，高雄市消防局在樹德科大為大1新生量身打造「消防職人」體驗活動，鼓勵年滿18歲有志青年加入義消大家庭。

依高雄市政府消防局統計，民國108年義消人數有3547人、109年3618人、110年3630人。今年到8月最新數據3864人（男性2529人、女性1335人），但統計義消平均年齡達50.7歲。

為招募年輕族群加入義消行列，消防局今年7月2日籌組成立新莊救護分隊，有32人加入，平均年齡28.2歲；另再由義消總隊聘請專業廠商拍攝義消招募宣導影片，有助義消組織年輕專業化新形象，未來將深入校園，結合學校社團，招募熱血青年。

至於5日在樹德科技大學為大1新生量身打造「消防職人體驗活動」，指導新生包含緊急急症辨識、心肺復甦術加AED操作、防火防災知識、滅火器、室內消防栓操作及使用時機等知識；並展示消防人員各式器材操作、消防衣著裝、佈線及射水等執行技能。除了讓參與學生對消防工作有更深刻認識外，更能學習當面對災害時該如何冷靜應變、守護周遭的人。

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高雄市幅員廣大，轄區範圍包含都會區、高山及海域，消防勤務除火災搶救外，還會面對電梯受困、山難搜救、海上救生等多樣狀況，每年緊急救護案件更是頻仍。消防局第四大隊第一中隊中隊長陳炳雄說，消防員除了要有強健體魄外，在面對險惡環境時，要能不慌、不懼，具備機警、敏銳判斷力是更重要特質。

透過這次消防職人體驗，高市消防局鼓勵年滿18歲有志青年一同加入義消大家庭，有興趣者可向消防局民力運用科聯繫(812-8111轉3067)，一起守護高雄市民安全。（編輯：孫承武）1110907