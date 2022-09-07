台中房思琪案 蔡其昌：市府不併案難感受調查決心

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市資優班性侵案，市府予以黃師重懲，但仍有申覆機會。民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天表示，市府至今不願併案、跨校調查，無法感受到想解決問題的決心。

黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（A女）受害時間長達4年多。台中市性平會日前予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用、沒有退休金，但黃師仍有申覆機會。

蔡其昌今天出席台中市養雞協會土雞組員大會，會前接受媒體聯訪，他表示，市府依然不願意併案、跨校調查，感到相當遺憾，黃師歷經多所學校，本來就應該組成專案小組併案調查，市府不做卻一直想敷衍了事。

蔡其昌指出，市府至今對於包庇、洩密，沒有任何說明、交代，這會讓想要出來申訴的人有顧慮、憂心，申訴後是否會被包庇、洩密。市府信誓旦旦說要嚴懲，昨天又說還在調查中，市府面對狼師案、性侵案，似乎感覺不到想要解決問題的魄力、決心。

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媒體問，數位中介服務法以及論文門事件，是否影響選情，蔡其昌表示，國民黨也有宜蘭縣長林姿妙的貪瀆案、南投縣長參選人許淑華、新竹市長參選人林耕仁的論文案、桃園市長參選人張善政的抄襲案，會不會影響選情他認為見仁見智。對他來說，持續勤跑基層，向市民報告政見與願景，爭取最大的支持，才是現階段最重要的事。

台中市教育局透過文字稿表示，「絕無洩密包庇」，此案採取性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線，性平會做出重懲「解聘、永不錄用、沒有退休金」，黃師所待過的學校也持續做問卷調查，找出潛在受害者，在調查期間將此案送請檢方偵辦中，繼續追究刑責，為受害者伸張正義。（編輯：郭諭儒）1110907