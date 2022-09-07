摘虎頭蜂窩擔任警戒遭螫頭 急救後仍陷昏迷

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新北市動保處委外廠商鄭姓男子7日下午瑞芳區逢甲路執行的摘除蜂窩任務中擔任警戒人員，卻意外遭虎頭蜂螫傷頭部，救護員到場時鄭男意識昏迷，不久後失去生命徵象，送醫急救雖恢復呼吸心跳，但目前昏迷指數僅3分。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月7日

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（中央社記者王朝鈺新北7日電）66歲鄭姓男子今天下午2時許執行摘除蜂窩任務擔任警戒人員，遭虎頭蜂攻擊螫到頭部，到院時已失去生命徵象，經急救後雖恢復呼吸、心跳，但昏迷指數僅3。

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據相關人員指出，鄭男是新北市政府動物保護防疫處委外廠商，下午2時許，協同他人在瑞芳區逢甲路的區公所外執行摘除蜂窩任務，擔任警戒人員，疑未穿著防護裝備遭虎頭蜂螫到頭部，救護員到場時鄭男意識昏迷，不久後失去生命徵象，立即送往基隆長庚醫院。

經電擊等急救後，鄭男雖恢復生命徵象，但昏迷指數只有3，送至加護病房密切觀察，醫師懷疑，鄭男因遭虎頭蜂螫，導致身體出現機轉，引發心肌梗塞，將透過心導管檢查後，再評估是否放置心臟支架。（編輯：李錫璋）1110907