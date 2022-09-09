台中房思琪案 市府調查信卡關民團疑效果不佳

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中房思琪案，黃姓教師遭解聘、永不錄用。台中市教育局發出逾2000份調查信，目前回收39件，民團質疑效果不佳，教育局表示，另有提供專線陳情，嚴查到底。

黃師遭控在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生並威脅不得分手或公開此事，否則將報復。女學生（A女）受害時間長達4年多。人本教育基金會目前接獲3名受害者陳情。該案被稱為「台中房思琪」案。

台中市性別平等委員會7日給予當事人書面陳述機會，因黃師無新證據足以影響調查結果，確認維持原決議，予以嚴懲，解聘、永不錄用、沒有退休金。

台中市教育局至今已發出逾2000多份調查信，調查是否有其他同學受到侵害，問卷內容詢問是否在就讀國中期間，遭到某教師性騷擾、性侵害，或是曾在國中期間聽聞有同學遭受某師性騷擾、性侵害等情事。

台中市教育局表示，此案發生在25年前，調查信是發現潛在受害者的方式之一，目前調查信已發出逾2000份，截至8日止，回收件數共計39件，尚無人檢舉。

市府僅回收39份調查信，人本基金會中部辦公室主任曾芳苑認為，黃師任教期間不止接觸資優班學生，也有實驗班、普通班學生受害，這部分也需要普查，市府僅回收30多份調查信，明顯成效不好，顯然收到信的人，不相信市府會認真調查、保密。

教育局表示，除了調查信外也另闢專線提供受害者陳情，重申不因時間久遠而放棄追查，一定盡最大努力追究到底。

教育局指出，A女的檢舉案，市府7日召開性平會臨時會，審議行為人陳述意見書及相關資料後，審認結果維持前次會議決議，立即函請行為人現職服務學校依規處置，儘速報教育局核准後予以解聘。

依照性平法，該師有可在20天內提出申覆的權利，該師目前已委託律師處理。（編輯：黃世雅）1110909