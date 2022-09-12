台中房思琪案 黃師首度發聲要求指控須提證據

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市黃姓教師遭控涉性侵女學生，中市性平會決議予以解聘、永不錄用、沒有退休金。黃師今天首度發聲，遺憾沉默換來的是永遠沒有是非正義，要求相關指控應提出證據。

黃師遭控在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生並威脅不得分手或公開此事，否則將報復。女學生（A女）受害時間長達4年多。人本教育基金會目前接獲3名受害者陳情，此案被稱為「台中房思琪」案。

台中市性別平等委員會決議予以黃師嚴懲，解聘、永不錄用、沒有退休金。

此案自8月17日延燒至今，黃師今天首度透過文字稿發聲，他在文中指出，沉默換來的是永遠沒有是非正義，加上無止盡的抹黑屈辱、獵巫虛構與政治追殺。他更舉演員強尼戴普與安柏赫德為例，強尼戴普在6年後洗刷冤屈。

黃師指出，因人生規劃在4月6日提出退休申請，並非因逃避本案提前退休，後遭指控利用權勢性侵、性騷，期間他配合市府調查留職停薪、暫緩退休；經性平會約談，得知申請人為A女，後經委員要求嚴守性平調查保密原則，避免無端遭指控「騷擾證人」，就幾乎斷絕外界聯繫，選擇沉默。

文中提到，A女召開記者會後藉由政治力介入，他成為政治惡鬥的工具。他提出A女與證人指控多處不合理，請求約談家人、同事、學生等人，性平會一概未予詳查，即主觀認定有「單獨接送、課輔」，在未見「明確合理之證據法則」情形下，直接被推論有「性騷擾、性侵害之事實」，逕由教育局發布新聞表示A女所有指控屬實。

黃師指出，後續在沒有證據下，又製造出4名受害者，牽連他最後服務的師生，造成學校內部對他的仇恨。

他指出，經由民代召開記者會、網路串聯煽動輿情，未審先判的SOP，永遠比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒傳播更快、更毒。他要求提出明確的證據，站出來一起接受「司法調查」的檢驗。

黃師指出，38年來沒有華屋財富，只剩下與校園同氣息，與學生同旋律的美好回憶，一直用「真誠」的情感與最「雞婆」的用心對待學生，教學方式可受公評。

最後，黃師感謝親友支持，讓他感到這才是人一生中最值得用生命鞏固與捍衛的核心價值，他始終相信「在那遙遠的地方，一切虔誠，終必相遇」，只留一顆無愧的心。（編輯：陳仁華）1110912