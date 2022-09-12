屋主困擾廂型車停家門口2年 警方依法移車開罰

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化員林市有民眾陳情指家門前停了1輛廂型車，一停就是2年，且廂型車被當成倉庫，常有人進出車輛搬東西，要求移車也不理，警方今天將車輛移至保管場且依法開罰。

彰化縣議會第19屆第21、22、23、24次臨時會，今天議程安排綜合討論，中國國民黨彰化縣議員曹嘉豪指出，接獲民眾陳情指員林市永和街有一輛無車牌廂型車停放在民宅前，擋住出入口，造成屋主張男困擾。

曹嘉豪說，廂型車車主曾是屋主的租客，因租約問題故意把廂型車停在民宅前面，一停就是2年，期間屋主曾在廂型車貼公告要求移車，但對方置之不理，還把廂型車當倉庫，派人進出廂型車搬東西。

曹嘉豪指出，屋主曾向公部門求助都沒有獲得回應，於是向他陳情，他詢問相關局處也得不到肯定答案，很多民眾將未掛車牌的車輛隨意停在路邊，他認為縣府應針對類似情形提出對策。

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彰化縣環保局長江培根則指出，未掛車牌的車輛不一定就是報廢車，有車主為躲避稽查或節稅故意不掛車牌，而這起事件停放在民宅門口的廂型車，從外觀來看並無髒污、鏽蝕、破損等明顯失去原效能情況，無法認定為廢棄車輛處置。

彰化縣警察局長吳坤旭在議員質詢後，則指示員林警分局派員到現場了解，發現廂型車未掛車牌停在道路，且原登記車牌已註銷；警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛車輛，依法可將車輛移置保管，並通知車主領回，後續將裁處車主新台幣3600元至1萬800元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1110912