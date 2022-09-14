陳伯均遺體15日吊掛下山 2搜救員陪伴紮營過夜

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台北地方法院法官陳伯均11日與家人攀登池有山失聯，今天尋獲遺體，因山上雲層太厚，直升機無法執行吊掛，2名搜救人員就地紮營陪伴陳男度過一晚，明天將吊掛遺體下山。

47歲法官陳伯均與妻子、2名孩子，11日攀登桃山、池有山，預計單日來回，4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路失聯，妻子報案後獲救。

台中市消防局組成搜救小組，連日來在陳男疑似走失處下切搜尋，先後尋獲登山杖、帽子、鞋子、眼鏡盒、背包袋等，搜救行動今天邁入第4天，在深約90公尺深谷的箭竹林內發現陳男遺體。

搜救人員以人力搬運方式，將陳男遺體搬運至可以執行直升機吊掛的區域，但因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業。消防局派遣2名搜救人員就地紮營，看管遺體避免遭山中野獸啃食。

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台中市消防局指出，將遺體搬運至新達山屋需要再耗時3小時，決定就地紮營，明天將申請直升機執行吊掛，將遺體運送至東勢河濱公園，後續將交由警方、家屬處理。其他搜救人員陸續抵達新達山屋，將在山上渡過一晚，明天搭乘直升機到福壽山農場，隨後再下山。

陳伯均為司法官訓練所44期結業，他於新北地檢署檢察官任內，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷遭判死刑定讞已伏法。陳伯均去年由檢察官申請轉任法官通過，在台北地院家事庭任職。（編輯：謝雅竹）1110914