屏東非法回收場大火燒逾12小時 環保局開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東新園鄉一家未領有廢棄物處理許可文件的回收場15日發生火警，大火延燒逾12個小時才撲滅，消防隊16日出動9車17人，並有2部怪手協助開挖，現場進行殘火處理。（消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東新園鄉一家未領有廢棄物處理許可文件的回收場，昨天發生火警，大火延燒逾12個小時才撲滅，環保局將依空氣污染防制法及廢棄物清理法開罰。

回收場位於新園鄉中慶巷，昨天上午11時許發生火警，火勢不斷燃燒，臭味飄散，消防局獲報派員灌救，直到今天凌晨火勢才撲滅。消防隊出動9車17人，並有2部怪手協助開挖，截至今天中午12時，仍在殘火處理中。

環保局技正余東壁接受媒體訪問指出，派員前往現場進行採樣，將依違反空氣污染防制法第32條規定「在各級防制區內不得有從事燃燒致產生明顯之粒狀污染物行為」，得以裁處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

余東壁表示，回收場未領有廢棄物清除、處理許可文件，依據廢棄物清理法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。（編輯：張芷瑄）1110916