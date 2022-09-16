銘傳龜山校區深夜氣爆 1學生跌倒擦傷原因待查

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（中央社記者葉臻桃園16日電）銘傳大學龜山校區昨天深夜發生學生宿舍餐廳氣爆，1名學生因為跌倒擦傷。桃園市消防局表示，氣爆前有到同棟宿舍不同樓層進行管線止漏，氣爆後火勢不大，事故原因待查。

桃園市政府消防局龜山分隊今天向中央社記者表示，昨天深夜11時許接獲報案，銘傳大學龜山校區男生宿舍傳出濃厚瓦斯味，消防人員到場後以儀器偵測，發現疑似是2樓洗衣房的瓦斯型烘衣機管線漏氣，當下確認漏氣位置後進行止漏，並關上閥門。

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消防隊表示，隊員歸隊後沒多久，約在11時50分許就發生氣爆，地點是同棟男生宿舍的1樓餐廳，消防人員到場後，確認氣爆點是餐廳內的滷味攤作業台，所幸火勢不大，很快就完成撲滅；今天上午已由火調科到場進行勘察，確切的事故原因仍待釐清。

校方今天接受媒體訪問時表示，有同學聞到瓦斯味後，就馬上請了消防局來檢查，當下也沒有問題，校方也通知學生不要開一些開關等，後來發生氣爆，也快速將學生疏散到足球場，只有1名學生因為跌倒受傷、有進行包紮，學校今天正常上課。（編輯：方沛清）1110916