就醫受刑人陳坤和術後破壞腳鐐逃逸 中檢發布通緝

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中監獄受刑人陳坤和因骨折16日至中國醫藥大學附設醫院回診，昨天下午被發現他破壞腳鐐逃逸，陳男涉及毒品、槍砲等案件，台中地檢署已發布通緝，由全國警察機關依法追緝。

台中地檢署今天告訴中央社記者，檢方於昨天晚間8時5分接獲台中監獄通報後，立即由檢察官審視相關事證，確認受刑人陳坤和已逃匿，連夜於當晚發布通緝，由全國警察機關依法追緝。

檢方指出，台中地檢署已成立專案小組，除將儘速查明事發經過、釐清相關人員責任外，並由檢察官指揮台中市警察局等司法警察機關全力緝捕逃犯，並將依脫逃等罪嫌依法嚴辦，以維護國人安全。

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台中監獄說明，受刑人陳坤和因毒品、槍砲等案件，刑期有16年，他在民國110年3月間入獄，入獄前因左後腳跟骨折接受手術，16日前往中國醫藥大學附設醫院回診拔除鋼釘，昨天完成手術後，下午5時24分被人發現他破壞腳鐐逃脫。

台中監獄指出，第一時間已通報相關單位，並成立專案小組調查，也與家屬取得聯繫，希望陳男若有聯繫能夠策動他投案，目前已經搜集相關事證追捕中。（編輯：陳仁華）1110918