台東強震受傷民眾 無健保卡也可就醫

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）台東自昨天晚間起至今天下午接連地震，全台有感。衛福部健保署今天表示，因為這次台東地震受傷民眾，即使手邊沒有健保卡，仍可採用「例外就醫」方式，以健保身分就醫。

根據中央氣象局資訊，17日晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感，後續不斷發生多起餘震，今天下午2時44分，台東再度發生規模6.8地震。

連兩天的台東地震致使橋梁斷裂、房屋倒塌等多起意外，健保署東區業務組專門委員羅亦珍今天傍晚告訴中央社記者，不只花東地區，全台民眾只要因這次地震受傷，若需要就醫，各特約醫療院所對於無法取得健保卡或卡片遭毀損等暫無法持健保卡就醫者，仍可依據「例外就醫」予以受理就醫。

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羅亦珍說，民眾因地震事故無法持健保卡就醫時，各特約醫療院所備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，醫療院所可於名冊上填寫受傷民眾就醫日期、就醫類別（門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話及地址後，即可以健保身分就醫。

另外，若民眾健保卡因地震毀損致不堪使用，羅亦珍表示，目前正朝向免費換發一張新卡規劃，後續補發辦法將交由健保署統一決定，及正式對外公布，民眾可持續關注健保署發布最新訊息。（編輯：李錫璋）1110918