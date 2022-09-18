台東強震即時救援 玉里鎮19日停班停課

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（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣18日）台東下午發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮多處災情，花蓮縣災害應變中心即刻在消防局玉里分隊成立，縣長徐榛蔚立即進駐掌握即時救援災況，並宣布玉里鎮明天停班停課。

台鐵局稍早表示，經過調查東里站月台是雨棚掉落撞擊420次自強號導致出軌，有3節車廂站內傾斜，旅客約20人已離開車廂，到達月台。

徐榛蔚偕夫婿、立法委員傅崐萁南下關心乘客安置或疏散情況，已指示富里鄉公所開放東里活動中心，安排交通車接駁讓乘客先行安置。消防局已先由東里分隊就近協助接駁至東里活動中心，後續則由台鐵接手。對於後續民宅及相關建設修復，傅崐萁將協助爭取中央補助，全力協助鄉親回復正常生活。

徐榛蔚稍早受訪表示，玉里鎮中山路便利商店倒塌後，搜救隊在最短時間進入搜救，目前4名店員已自行脫困，位於2樓的房東夫婦在搜救隊員的搶救下先後脫困；稍早受困母女2人也平安獲救。

因應從昨晚迄今大小餘震不斷，徐榛蔚說，若玉里鄉親房屋有毀損無法居住，縣府已協調玉里鎮的瓦拉米飯店提供鄉親暫時入住。

傅崐萁表示，在接連多次地震之後籲民眾保持警覺，若房屋有龜裂或傾斜、倒塌等結構有安全上疑慮者，盡快與縣府聯絡安排安置。

花蓮縣政府消防局指出，崙天大橋斷裂無人傷亡；高寮大橋斷裂掉落3人獲救；玉里鎮中山路2段135號建物1樓超商倒塌4人救出，房東老夫婦送玉里慈濟醫院、母女2人送玉里榮民醫院；玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山聯外道路因落石阻斷，逾400名遊客受困山區，公所封路搶修。

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目前除了花蓮縣搜救隊投入搶救中，高雄市、新北市、宜蘭縣特搜隊也將陸續趕抵玉里集結，支援玉里鎮和富里鄉救災工作。

119提醒民眾檢查家中瓦斯是否有外洩疑慮外，用路民眾在地震過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，應避免行駛山區道路及橋梁，並注意行車安全。另外，一般較大地震過後不排除有餘震發生，民眾要隨時做好防災準備，並保持鎮定，若有需求可撥打119或110；未來幾天可能會有午後雷陣雨，土石鬆動，呼籲民眾盡量不要前往山區，注意落石。（編輯：黃世雅）1110918