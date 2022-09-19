淨化選前治安 南警掃蕩不法資金28億

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（中央社記者記者楊思瑞台南19日電）台南市警方5日起一連10天執行選前不法金流專案行動，查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道威脅年底九合一選舉，查獲涉案金額高達28億餘元。

台南市政府警察局刑事警察大隊5日到15日這項選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，依刑大偵查組今天公布數據，查緝洗錢「水房」2件、50人，涉案金額高達新台幣23億9000萬餘元；查緝地下匯兌3件、3人，查扣現金70萬元、匯兌金額達2億1000多萬元；另，各類賭博案有48件、192人，查扣現金431萬餘元，不法賭資2億7000萬餘元。

刑警大隊新聞稿表示，第一警分局查獲合法公益彩券行，涉嫌媒介不特定顧客加入網站賭博，再以人頭公司帳戶利用第三方支付業者匯兌賭資給賭客，詐欺水房洗錢金額高達23億4000萬餘元。

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另外，偵三隊偵辦黃姓嫌犯為首詐欺集團，透過網路經營水房模式，替賭博網站及詐欺集團從事轉帳洗錢，現場查扣現金404萬餘元，清查洗錢金額5000萬餘元；第五警分局查獲藏身藝品拍賣場麻將賭博案，營業40天來往賭資高達1200萬餘元。

刑警大隊長林宏昇說，年底選舉將屆，將加強防制境外資金介入選舉，另針對詐欺及海外人蛇集團利用地下管道或洗錢移轉犯罪所得，將持續查緝澈底阻斷不法金流，同時強力掃蕩賭博犯罪，以端正選風、淨化選前治安。（編輯：孫承武）1110919